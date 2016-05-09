Еврогруппа готова продолжить кредитование Греции

Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум не исключил в понедельник возможности выделения еврозоной в ближайшие недели новых траншей кредита Греции, сообщает Прайм.

"Очередные выплаты возможны в ближайшую неделю или недели", - сказал он по прибытии на внеочередное заседание в Брюсселе совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), посвященное Греции.

Ранее Дейсселблум также заявил, что никаких решений по облегчению для Греции бремени госдолга на заседании в понедельник в Брюсселе совета министров финансов стран еврозоны принято не будет.

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При этом глава Еврогруппы высказал надежду, что соглашение по вопросу госдолга Греции может быть достигнуто на следующем заседании Еврогруппы 24 мая.

"Сегодня мы проведем первую базовую дискуссию и затем попытаемся решить вопрос 24 мая", - сказал он.