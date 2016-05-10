Отток из России в офшоры составил $1,3 триллиона - СМИ

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел для международной неправительственной организации Tax Justice Network профессор Колумбийского университета, бывший экономист консалтинговой компании McKinsey&Co Джеймс Генри, сообщает Лига.Новости со ссылкой на The Guardian.

Исследование проводилось в течение последних 18 месяцев, в своей работе Джеймс Генри использовал официальные данные международных организаций, в частности МВФ и ООН.

Из Китая (а также Гонконга и Макао) в офшоры к концу 2014 года были выведены $1,2 трлн, утверждает исследователь. Малайзия, Таиланд и Индонезия также занимают высокие позиции в списке стран с наибольшим оттоком капитала в офшоры.

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В разговоре с The Guardian Генри заявил, что его исследование показало, что мотивацией для вывода средств в офшоры является не только уклонение от налогов. По его словам, преступники и коррупционеры также используют офшоры, чтобы скрыть свои деньги.

Он уточнил, что в качестве "налоговых убежищ" выбираются не только такие экзотические места, как Кайманы, где можно эффективно скрыть капитал, но и некоторые штаты Америки, такие как Делавэр, где у иностранных инвесторов есть возможность открыть компанию без четкого указания конечного владельца.

В 2012 году Генри утверждал, что с 1990 года из России в офшоры было выведено $798 млрд.

Число офшорных зон за прошедший с того времени период возросло, утверждает исследователь, несмотря на общественное давление. В среднем, по его данным, отток капиталов в офшоры из развивающихся стран начиная с 2010 года рос на 8% ежегодно.

Для России и Китая этот показатель составляет 9%, возможно, из-за опасений экономической и политической нестабильности, утверждает Генри.

Ранее журналисты обнаружили похищенные бюджетные средства на счетах офшорной компании Сергея Ролдугина - виолончелиста, предпринимателя и друга президента РФ Владимира Путина.