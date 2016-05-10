В Украине начала работу миссия МВФ

В Киев, как и планировалось ранее, прибыла миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов.

«Миссия приехала и приступила к работе», - сообщили в пресс-службе.

Как ожидается, миссия во главе с Роном ван Руденом проведет встречи с властями и будет работать в Украине до 18 мая. Ее ключевая задача - обсудить и завершить Второй пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

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Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов. Вместе с тем, он не исключал, что в дальнейшем Украина перейдет на более высокий уровень отношений с Фондом, когда стороны будут вести диалог и отстаивать свои позиции по наиболее чувствительным аспектам развития экономики.

Накануне приезда миссии Фонд сохранил прогноз развития экономики Украины на уровне 1,5% по итогам 2016 года при инфляции 15,1%.