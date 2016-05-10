У Гонтаревой объяснили, почему ускорилась инфляция

Основную часть роста цен в апреле по сравнению с мартом обусловила отмена скидки на природный газ для населения, которая действовала до 31 марта включительно, говорится в комментарии на сайте регулятора

Согласно сообщению, рост цен по категории «природный газ» в апреле составил 48,4%, что обусловило наибольший вклад в месячную инфляцию. Также на уровень инфляции в апреле повлияло подорожание алкогольных напитков, табачных изделий и топлива, что в целом соответствовало ожиданиям НБУ. При этом регулятор отмечает, что рост инфляции сдерживался ожидаемым снижением цен на продукты питания.

НБУ подчеркивает, что инфляционная цель НБУ на конец 2016 (12% +/- 3 п.п.) остается достижимой. При этом за счет высокого взноса от отмены скидки на газ в апреле и недавно объявленных правительством высоких темпов роста тарифов на отопление и горячую воду ожидается более значительный вклад административно-регулируемой компоненты инфляции. В то же время, НБУ ожидает, что этот вклад может быть компенсирован более длительным, чем заложено в текущий прогноз, действием факторов предложения.

Регулятор отметил, что приведение тарифов к экономически обоснованному уровню уже в этом году облегчит задачу НБУ по достижению инфляционной цели в 2017 году (8% +/- 2 п.п.).

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2016 года, ускорилась до 3,5% с 1%, зафиксированного в марте к февралю. В годовом выражении, к апрелю 2015 года, инфляция в апреле 2016 года замедлилась до 9,8% с 20,9%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-апреле, потребительские цены в Украине выросли на 5,1%.