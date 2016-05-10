Гривня торгуется на межбанке по 25,25 за доллар

Во вторник, 10 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,15/25,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6300/28,6850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,2064 грн/долл., к этому часу заключено 180 сделок на сумму 57,99 млн долл.