Данилюк и Гонтарева полетели в Лондон на собрание совета управляющих ЕБРР

Министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отбыли в Лондон для участия в 25 ежегодном собрании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

Об сообщается на странице Нацбанка в сети Facebook.

Согласно сообщению, украинскую делегацию возглавляет министр финансов. В состав делегации также входят представители украинского дипломатического корпуса, министерств экономического блока и государственных банков Украины.

По информации регулятора, в этом году собрание совета управляющих ЕБРР будет проходить 11-12 мая. Во время пребывания в Лондоне представители Украины встретятся с делегациями США, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Европейского Союза, Европейского инвестиционного банка и с главным экономистом ЕБРР.

Кроме того, глава НБУ проведет отдельные встречи с заместителем главы Банка Англии Нематом (Минушем) Шафиком, представителями Коммерцбанка и European Economics and Financial Centre.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 11 млрд евро в рамках 363 проектов в стране.