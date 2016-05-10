Кабмин намерен внедрить систему госзакупок Prozorro в другой стране

Министерство экономического развития и торговли намерено внедрить систему электронных государственных закупок в другой стране, параллельно обеспечивая участие украинского бизнеса в тендерах иностранных государств.

Об этом сообщил директор департамента государственных закупок Минэкономразвития Александр Стародубцев на своей странице в Facebook.

"Кроме уже имеющегося направления GPA-имплементации (участия бизнеса в тендерах иностранных государств – УНИАН), мы всерьез задумались о внедрении Prozorro в другой стране (первая прорывная идея)", - написал он.

При этом чиновник не уточнил, в какой стране министерство планирует реализовать систему электронных госзакупок, отметив, что инициатива требует детализации и планирования.

"Теперь, конечно, это все нужно упаковать, наложить на организационную структуру и конкретизировать до индивидуальных целей – но это мы уже и сами осилим", - подчеркнул Стародубцев.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития совместно с ведущей консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (Pwc) разработает пилотный проект участия украинского бизнеса в государственных закупках стран, заключивших соглашение со Всемирной торговой организации о госзакупках (GPA).

Парламент 25 декабря 2015 года принял закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.