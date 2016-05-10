Гонтарева на встрече с миссией МВФ заявила о выполнении всех условий фонда

Миссия Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Руденом, которая приступила к работе в Киеве с сегодняшнего дня, 10 мая, провела встречу с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в ходе встречи в НБУ ее участники обсудили результаты выполнения программы расширенного финансирования EFF центральным банком по вопросам в его компетенции.

В частности, как заявила глава НБУ, Национальный банк выполнил все условия программы, касающиеся его деятельности, и в настоящее время ожидает скорейшего завершения второго пересмотра программы.

Также сообщается, что представители миссии обсудили с НБУ монетарную политику регулятора в условиях инфляционного таргетирования, шаги по дальнейшей либерализации валютного регулирования и перезагрузке банковского сектора.

Нацбанк напомнил, что миссия МВФ будет работать в Киеве до 18 мая, а успешное завершение второго пересмотра программы с Фондом является залогом проведения реформ, необходимых для оживления экономического роста в Украине.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Киев сегодня, 10 мая, как и планировалось, и приступила к работе. Ключевая задача миссии - обсудить и завершить второй пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

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Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов. Вместе с тем, он не исключал, что в дальнейшем Украина перейдет на более высокий уровень отношений с Фондом, когда стороны будут вести диалог и отстаивать свои позиции по наиболее чувствительным аспектам развития экономики.

Накануне приезда миссии Фонд сохранил прогноз развития экономики Украины на уровне 1,5% по итогам 2016 года при инфляции 15,1%.