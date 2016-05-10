Швейцарский Credit Suisse начал год с квартальным убытком впервые с 2008 года

Швейцарский банк Credit Suisse прогнозирует, что обстановка на финансовых рынках останется сложной, после того как финучреждение начало год квартальными потерями впервые с 2008 года на фоне масштабной реструктуризации, пишет Рейтер.

Результат кредитного института на фоне усилий руководителя банка Тиджана Тиама по снижению расходов и внедрению новой стратегии получил осторожное одобрение от инвесторов и аналитиков, ожидавших, что убыток банка, который составил 302 миллиона швейцарских франков ($311 миллионов), окажется еще больше.

Тем не менее, Тиам предупредил о будущей неопределённости.

"Хотя мы и наблюдали робкие признаки восстановления в... марте и затем в апреле, слабые рыночные условия и низкий уровень клиентской активности, вероятно, будут превалировать во втором квартале 2016 года, а может и дольше",- сказал глава банка в заявлении.

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В среднем девять аналитиков, опрошенных Рейтер, считали, что убыток банка составит 424 миллиона франков.

Акции Credit Suisse выросли более чем на 4 процента в первые часы торгов.