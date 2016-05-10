Кубив призвал депутатов принять 14 "важных законов" для продолжения сотрудничества с МВФ

Министерство экономического развития и торговли призвало Верховную Раду в течение двух ближайших пленарных недель принять 14 законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с основным кредитором Украины Международным валютным фондом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Степана Кубива.

«Хотел бы попросить народных депутатов в течение двух следующих пленарных недель рассмотреть и принять 14 важных законопроектов, которые необходимы для продолжения эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом», - сказал Кубив.

Согласно сообщению, речь идет о законопроектах, касающихся административной реформы центральных органов исполнительной власти, реформы таможни, минимизации влияния администрирования налогов на доходы госбюджета, приватизации и корпоратиизации госактивов в топливно-энергетическом комплексе, реформы «Укрзализныци» и законопроекта об учреждении бизнес-омбудсмена.

«Обращаемся к спикеру Верховной Рады Украины с просьбой дать соответствующее поручение Главному научно-экспертному управлению в кратчайшие сроки предоставить соответствующие выводы, чтобы народные депутаты могли максимально оперативно приступить к предметному рассмотрению этих законодательных инициатив в сессионном зале Верховной Рады Украины. Хочу призвать народных депутатов реально оценивать ситуацию в стране, ответственно относиться к своим заявлениям о целесообразности сотрудничества с нашими международными партнерами и не словом, а своим голосованием поддержать обеспечение выхода Украины из кризиса», - отметил министр.

Кроме того, Кубив подчеркнул необходимость скорейшего принятия законопроектов о повышении социальных стандартов и отмене налогообложения пенсий, а также законопроектов, принятие которых обеспечит скорейшее введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

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Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Киев сегодня, 10 мая, как и планировалось, и приступила к работе. Ключевая задача миссии - обсудить и завершить второй пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов. Вместе с тем, он не исключал, что в дальнейшем Украина перейдет на более высокий уровень отношений с Фондом, когда стороны будут вести диалог и отстаивать свои позиции по наиболее чувствительным аспектам развития экономики.