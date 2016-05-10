Инфляция в ближайшие месяцы будет ниже 10% - эксперт

Годовые темпы инфляции в ближайшие месяцы будут ниже 10%, но ускорятся под конец 2016 года до 11% в измерении год к году.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан по апрельской статистике инфляции в Украине, согласно которой рост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 9,8%.

По словам Белан, данные прогнозы основаны на ожиданиях умеренного роста цен на продукты питания, а также ожидаемом росте тарифов на отопление в конце года.

При этом эксперт отметила, что в 2017 году инфляция замедлится до 8% в измерении год к году.

Также она сообщила, что из-за особенностей расчета цены на газ второй этап повышения тарифов с мая 2016 года, который устраняет льготную цену и по сути увеличивает средневзвешенную цену, приведет к техническому снижению газовой составляющей в индексе потребительских цен на 4% в мае.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2016 года, ускорилась до 3,5% с 1%, зафиксированного в марте к февралю. В годовом выражении, к апрелю 2015 года, инфляция в апреле 2016 года замедлилась до 9,8% с 20,9%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-апреле, потребительские цены в Украине выросли на 5,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.