Нацбанк подарит Днепропетровской области новую монету

В частности, 10 из них будут – серебряные, 16 – из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) и 8 – биметаллических из недрагоценных металлов. Одна из биметаллических монет будет посвящена Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Монета "85 лет Днепропетровской области" номиналом в 5 грн из биметалла диаметром 28 мм будет введена в оборот в феврале 2017 года. Общий тираж – 30 тыс. штук.

Также будут выпущены монеты, посвященные 85-летию Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей, и 80-летию Полтавской и Хмельницкой областей.