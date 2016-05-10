Расходы россиян за рубежом упали на треть

В 2015 году россияне потратили во время зарубежных поездок на 30 процентов меньше денег, чем годом ранее.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ежегодный отчет Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

"Расходы на проживание, питание, развлечения, шопинг и прочие товары и услуги составили 35 миллиардов долларов (в 2014 году — 50,3 миллиарда)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2014 году расходы россиян за границей также снизились на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом.

В общем рейтинге стран, жители которых тратят больше всего денег в зарубежных поездках, Россия, опустившись на одну строчку, заняла шестую позицию.

Первое место по расходам занимает Китай: в 2015 году граждане КНР потратили на отдых 292 миллиарда долларов (на 25 процентов больше, чем в 2014 году).

На второй строчке рейтинга расположились США (120 миллиардов), на третьей — Германия (76 миллиардов ).

На четвертой позиции по зарубежным расходам оказались британские туристы (63 миллиарда), на пятой — французские (38 миллиардов).

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По данным Росстата, выезд из России за рубеж с целью туризма в 2015 году сократился на 31,3 процента, всего было совершено 12,1 миллиона поездок.