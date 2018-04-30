Тарифами по инфляции

Кабинет министров преподнес украинцам своеобразный подарок на минувшие праздники, установив с 1 мая единую цену на газ для всех потребителей на уровне 6,88 гривни за кубометр, что равняется с учетом НДС и транспортных расходов закупочной стоимости импортируемого в страну топлива. До этого население оплачивало газ по разным тарифам, в зависимости от потребляемого объема и сезона – от 3,6 до 7,2 гривни за кубометр. Но теперь льготных цен не будет. Представляя решение правительства, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подчеркнул, что повышение тарифов "поставит точку в спекуляциях на газовом рынке, и начнется период инвестирования в экономику и добычу природного газа". Чтобы частично компенсировать удар для незащищенных слоев населения, Кабмин дополнительно выделил 5,3 миллиарда гривень на субсидии в текущем году, увеличив их годовой объем до более 40 миллиардов гривень.

Решение правительства наверняка понравится ключевому кредитору Украины - Международному валютному фонду, миссия которого прибыла в Киев 10 мая для встречи с украинским правительством и очередного этапа пересмотра программы кредитования. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, именно МВФ предлагал не растягивать повышение цен на газ для населения до европейского уровня еще на год, чтобы как можно быстрее вывести экономику страны из замкнутого круга высокой энергозависимости и дотирования.

"Сейчас мы переходим на систему, когда все платят рыночную цену, а тем, кому необходимо, государство дает субсидию. Поскольку сейчас цена на газ падает, и конъюнктура рынка позволяет это сделать, МВФ также предлагал сделать все одним шагом", - пояснил Коболев.

Первый этап повышения тарифов, прошедший в прошлом году, обернулся для украинцев стремительным ростом инфляции, которая по итогам 2015 года, декабрь к декабрю, выросла до 43,3%, достигнув рекордного за последние 20 лет показателя. В структуре потребительской инфляции наибольший рост обусловили именно цены на природный газ, которые поднялись в 4,7 раза, а также удорожание горячей воды и отопления на 78,4% и электроэнергии на 66,9%. Можно предположить, что в этом году история повторится, и растущие цены снова будут опустошать кошельки украинцев. Следом за последним решением правительства, Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг 5 мая повысила тарифы на централизованное теплоснабжение в Украине в среднем на 75-90%. И это только начало.

Национальный банк, который в нашей стране отвечает за уровень потребительской инфляции, решение Кабмина о повышении тарифов одобрил.

"Мы поддерживаем такое решение правительства, поскольку это важно для оздоровления баланса НАК "Нафтогаз Украины" и не будет иметь существенного влияния на инфляцию", - отметил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По оценкам регулятора, новые тарифы спровоцируют рост средней цены на газ на 42% в этом и еще на 22% - в следующем году. В то же время, Нацбанк сохраняет свой прежний прогноз о замедлении годовой инфляции до 12% в 2016 и 8% в 2017 году. Иными словами, отдельные тарифы вырастут, но в целом картина с потребительскими ценами будет не такой плачевной, как годом ранее.

К слову, МВФ также сохранил свой прогноз по инфляции в Украине в текущем году на прежнем уровне, но этот прогноз более пессимистичный, чем у Национального банка, – фонд ожидает роста потребительских цен на 15,1%. По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, в Украине будет реализован некий средний между этими прогнозами сценарий.

Готовим сани летом

Эксперты ожидают роста стоимости коммунальных услуг в результате повышения тарифов на треть, оценивая влияние этого фактора на годовой показатель потребительской инфляции как незначительное – в пределах 3-4 процентных пунктов, и допуская реализацию даже более оптимистичных сценариев, чем у Национального банка.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает, что решение Кабинета министров о повышении цен на газ для населения не остановит прогнозируемое замедление инфляции, поскольку ситуация в текущем году кардинально отличается от прошлогодней.

"Ситуация на валютном рынке благоприятная для низкой инфляции в смысле существенного снижения риска девальвации, а предложение денег в экономике все еще ограничено из-за медленной, но продолжающейся докапитализации коммерческих банков", - пояснил Вальчишен.

Также он не видит рисков существенного роста инфляции после уже объявленного решения НКРЭКУ о повышении тарифов на централизованное теплоснабжение в среднем на 75-90%. "Годовая инфляция составит около 12%, или плюс/минус 3% от прогнозируемых 12%", - добавил эксперт.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан оценила влияние повышенных цен на коммунальные услуги на годовой показатель инфляции незначительно – в пределах 3,7 процентных пунктов, при этом отметив, что прогнозы по годовой инфляции с учетом ее динамики в первом квартале улучшились.

"Несмотря на более резкое, чем ожидалось, повышение цен на газ, мы улучшили наш прогноз инфляции на конец 2015 года до 11% год к году с 15%, поскольку рост цен на продукты питания и другие потребительские товары в первом квартале был гораздо слабее наших ожиданий", - пояснила Белан.

По ее мнению, цены на коммунальные услуги, после двукратного увеличения в прошлом году, в этом году вырастут всего на 32% год к году, с учетом повышения тарифов на газ с 1 мая, связанного с этим удорожания централизованного отопления и горячей воды, двухэтапного роста цен на электроэнергию, а также повышения тарифов на другие коммунальные услуги.

Старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская также не видит угроз повторения прошлогоднего сценария, объясняя это обнадеживающими прогнозами по дальнейшей динамике потребительских цен. "Есть предпосылки к резкому снижению инфляции после апреля. Так что повышение тарифов действительно не несет большого риска для превышения годового целевого ориентира", - отметила она.

Оптимизм экспертов подкрепляется и фактическими показателями по инфляции, которая, по информации Государственной службы статистики, в апреле текущего года в годовом выражении, к апрелю прошлого года, замедлилась до 9,8%, после 20,9% в марте, 32,7% в феврале и 40,3% в январе. По сути, темпы годового роста цен уже ниже целевого ориентира НБУ в 12%, и при сохранении такой динамики прогнозы наших экспертов, даже с учетом повышения тарифов, вполне реалистичны.

Если перспективы такие радужные, почему украинское правительство так долго тянуло с решением повысить тарифы, зная, что это одно из ключевых требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с нашей страной?

По мнению эксперта "Реанимационного пакета реформ" Павла Кухты, всему виной боязнь политиков подпортить свой рейтинг у избирателей, которым такое решение наверняка не понравится.

"Это - болезненный вопрос, вокруг которого масса популистских спекуляций. Предыдущее правительство их, вероятно, опасалось", - предположил эксперт. В то же время он обнадежил, что повышение тарифов – последнее, и подобных сюрпризов в будущем не предвидится. "Тарифы подняли до 100% рыночной цены. На этом вопрос раз и навсегда решён, если популисты не будут пытаться вернуть дотированную цену", - добавил Кухта.

Все это говорит о том, что, скорее всего, высокой инфляции не предвидится хотя бы потому, что наши кошельки не безразмерные. Реальные доходы украинцев, по оценкам Госстата, в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 22,2%, при этом расходы выросли на 16,9%. Теперь, чтобы платить за отопление зимой, придется копить деньги все лето – меньше кушать, сменить курорт на огород и забыть о покупке машины или бытовой техники. А резкое снижение потребительского спроса наверняка подтолкнет цены по другим потребительским категориям вниз, что и будет компенсатором растущих тарифов. Вице-премьер-министр Павел Розенко предложил жителям сельской местности подумать над отказом от газа, предупредив, что он вряд ли подешевеет. Мысль, бесспорно, в стратегическом плане верная, но для ее реализации потребуются годы, а украинцам нужно подготовиться к предстоящей зиме уже этим летом.

Ольга Гордиенко