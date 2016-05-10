Рада намерена отменить госрегистрацию иностранных инвестиций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной государственной регистрации иностранных инвестиций.

За принятие законопроекта №2763 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций" в первом чтении проголосовал 261 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Роман Семенуха заявил, докладывая по законопроекту, что документ направлен на содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины путем максимального упрощения порядка привлечения таких инвестиций.

По его словам, регистрация иностранных инвестиций является лишней преградой для иностранных инвесторов и не имеет смысла, поскольку факт участия иностранцев в капитале компаний фиксируется в уставных документах. По мнению депутата, отмена данной нормы не станет толчком для роста инвестиций в страну, однако послужит положительным сигналом о том, что страна готова проводить реформы и упрощать условия ведения бизнеса.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, обязательность регистрации инвестиций создает неоправданные препятствия для бизнеса. Факт того, что предприятие имеет иностранные инвестиции фиксируется уставными документами и вносится в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. Информация о наличии иностранных инвестиций, их размер и структура инвесторов является общедоступной информацией. В связи с этим процедура регистрации иностранных инвестиций не имеет информационного смысла.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 миллиарда долларов, что на 2,373 миллиарда долларов, или на 5,19%, ниже показателя на начало прошлого года на уровне 45,745 миллиарда долларов.

При этом объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-декабре 2015 года составил 251,154 миллиарда гривень, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

В 2016 году правительство рассчитывает привлечь порядка 5 миллиардов долларов инвестиций.