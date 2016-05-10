Украина и Канада могут завершить переговоры по ЗСТ уже летом - посол Канады

Украина и Канада рассчитывают завершить все переговорные процедуры по Соглашению о зоне свободной торговли между двумя странами уже летом текущего года, сообщил в ходе брифинга Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мы рассчитываем, что удастся сделать все (завершить переговорный процесс - УНИАН) уже летом текущего года", - сказал посол.

Он подчеркнул, что правительства двух стран делают все для того, чтобы все процедуры были завершены.

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Справка УНИАН. Переговоры по зоне свободной торговли между Украиной и Канадой были начаты в начале 2015 года и к середине лета 2015 года вышли на завершающую стадию. Соглашение было парафировано и на текущий момент проходит процедуру юридической экспертизы.

Канада занимает 54-ю позицию в перечне торговых партнеров Украины. По итогам 2015 года объем украинского экспорта составил 30,2 миллиона долларов, импорта - 206,2 миллиона долларов. Ключевой статьей экспорта стала продукция украинской металлургии, импорта - минеральная химия.