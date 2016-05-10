Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,19 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2519,6137 (10 мая – 2516,2672)

100 EUR – 2866,0606 (10 мая – 2875,3385)

10 RUR – 3,7987 (10 мая – 3,8014)

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Как сообщал УНИАН, 10 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,14/25,20 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6390/28,6970 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1961 гривни/доллар, к этому часу заключено 397 сделок на сумму 279,75 миллиона долларов.