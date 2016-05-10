Сотрудничество с МВФ дает возможность проведения структурных реформ - Гройсман

Сотрудничество с ключевым кредитором - Международным валютным фондом дает Украине возможность проводить структурные реформы, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с миссией МВФ, начавшей работу в Украине.

Как сообщил в своем Twitter пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук, Гройсман провел переговоры с главой миссии - Роном ван Руденом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, в Киев, как и планировалось ранее, прибыла миссия МВФ для переговоров с властями. Представители Фонда уже провели ряд консультаций и встретились с главой НБУ Валерией Гонтаревой.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

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Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов. Вместе с тем, он не исключал, что в дальнейшем Украина перейдет на более высокий уровень отношений с Фондом, когда стороны будут вести диалог и отстаивать свои позиции по наиболее чувствительным аспектам развития экономики.

Накануне приезда миссии Фонд сохранил прогноз развития экономики Украины на уровне 1,5% по итогам 2016 года при инфляции 15,1%.