Для Львова закупят чугунные урны по 11 тысяч гривень

По результатам открытых торгов Галицкая райадминистрация Львовского горсовета заказала 183 чугунных урны за почти 1 млн 995 тыс. грн без НДС. Об этом со ссылкой на Вестник государственных закупок, пишут "Наші гроші. Львів".

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По информации издания, стоимость одной урны – 10,9 тыс. грн. Указано, что на ней должен быть логотип - "Лев", зеленого цвета, с порошковым покрытием "антик+лак" со вставкой - металлическим ведром. Внутренняя пепельница также должна быть чугунной. Вес одной урны ориентировочно составит 190-230 кг.

Конкурентами компании "Камаз-Львов", которая победила на торгах, были ООО "Днестр-М" и ООО "Дорожные знаки", которые предлагали урны по 12,9 тыс. грн и 12,5 тыс. грн соответственно. Владельцем ООО "Камаз-Львов" является Василий Щур. В прошлом году фирма победила в тендере Галицкой РА по цене 10,1 тыс. грн за урну.

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Также сообщалось, что в 2009 году чугунные урны для Львова покупали по 2889 грн в ООО "Литейный цех". В 2011 году "Львовская железная дорога" приобрела чугунные урны в ООО "Литейный завод" по 5250 грн. Позже железнодорожники заявили, что цена снижена до 4560 грн.