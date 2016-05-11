НБУ упорядочил внутренний аудит в украинских банках

Национальный банк Украины упорядочил организацию внутреннего аудита в банках страны, утвердив новое положение.

Как сообщается на сайте НБУ, новое положение разработано в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Документ реализуется в рамках Комплексной программы развития финсектора Украины до 2020 года по совершенствованию корпоративного управления.

Положение определяет порядок организации внутреннего аудита в банке и банковской группе, принципы деятельности подразделения внутреннего аудита, контроль совета банка и Национального банка Украины за деятельностью подразделения внутреннего аудита.

Нацбанк обязал банки до 1 июля 2016 года привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями данного положения.

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Справка УНИАН. В рамках Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года регуляторы финансового рынка сконцентрировались на очистке сектора от неплатежеспособных учреждений и "мусорных" активов, установлении единых правил игры и повышении прозрачности участников рынка. Очистка банковского сектора Украины будет завершена в этом году, после чего начнется перезагрузка системы и закладка фундамента для будущего роста рынка.