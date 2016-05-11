Финпомощь Украине в этом году ограничится траншем МВФ и кредитами от США и ЕС - эксперт

Ситуация на межбанковском валютном рынке Украины будет нестабильной, а объем финансирования страны от официальных кредиторов в этом году ограничится следующим траншем от Международного валютного фонда и связанными с ним кредитами от США и Европейского Союза.

Об этом говорится в комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, переданном агентству УНИАН.

С учетом этих предположений, эксперт прогнозирует умеренный рост резервов Национального банка Украины до конца 2016 года - до отметки 16 миллиардов долларов, что соответствует 4,1 месяца импорта.

В целом, как отметила Белан, резервы НБУ не изменились за январь-апрель, поскольку встречные операции по ранее заключенным своп-линиям, объем которых оценивается на уровне 1,3 миллиарда долларов, были компенсированы покупкой Нацбанком валюты на межбанке на 0,4 миллиарда долларов, чистыми заимствованиями в валюте на 0,6 миллиарда долларов, включая купонные платежи, а также положительным эффектом от переоценки резервов на 0,2 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2016 года, по предварительным данным, составили 13,241 миллиарда долларов, что на 519,5 миллиона долларов, или на 4,1%, больше показателя на 1 апреля на уровне 12,722 миллиарда долларов.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года составит 18,7 миллиарда долларов, при этом ключевым условием их роста является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов.

Миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда работает в Киеве с 10 по 18 мая для обсуждения и завершения второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте 2015 года. В рамках той программы общим объемом 17,5 миллиарда долларов. Украина получила два транша кредита - 5 миллиардов долларов 13 марта и 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

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По оценкам НБУ, объем невыбранных средств по программе с МВФ составляет 11 миллиардов долларов, по связанным с этой программой кредитам ЕС - 1,2 миллиард евро, США - 1 миллиард долларов.