Рост таможенных платежей в бюджет может превысить 50 миллиардов в год - Гройсман

Рост таможенных платежей в бюджет страны может превысить 50 миллиардов гривень, сказал в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы видим потенциал поступлений от таможни в бюджет - от 50 миллиардов (гривень - УНИАН) ежегодно", - сказал Гройсман.

Ранее он заявлял, что намерен продолжить инспекцию работы таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, которые были сделаны на таможнях до 1 мая текущего года.

Кроме того, премьер сообщил о предстоящем техническом переоснащении таможенных пунктов и установке на них оборудования для сканирования товаров. Также, по словам главы правительства, будет усовершенствовано программное обеспечение и усилена работа системы управления рисками.

Также Гройсман напомнил об инициативе уже в ближайшее время создать 20 мобильных групп из сотрудников Национального антикоррупционного бюро, пограничных войск, полиции и Государственной фискальной службы для оценки и проверки работы таможен. Глава правительства подчеркнул, что контрабанда в Украине должна исчезнуть как явление.

Читайте такжеКиевская областная таможня перевыполнила план в три раза больше Одесской

По данным ГФС, в 2015 году доходы сводного бюджета Украины по налоговым и таможенным поступлениям составили 587,1 миллиарда гривень.