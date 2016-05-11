Госдолг Украины в марте вырос до $65,2 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец марта составила 65,237 миллиарда долларов, что на 1,4%, или на 887 миллионов долларов, выше показателя на конец февраля.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец марта составила 1,710 триллиона гривень, что на 1,8%, или на 30,558 миллиарда гривень, ниже показателя на конец февраля.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-марте, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в долларах снизилась на 0,4%, или на 268,9 миллиона долларов, в гривневом эквиваленте – выросла на 7,9%, или на 138,201 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец февраля составила 64,35 миллиарда долларов, что на 1,8%, или на 1,16 миллиарда долларов, ниже показателя на начало года.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец февраля составила 1,741 триллиона гривень, что на 10,7%, или на 168,76 миллиарда гривень, больше показателя на начало года.

По оценкам Минфина, на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах, согласно госбюджету Украины на 2015 год, составив 79% ВВП.