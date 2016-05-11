Гривня на межбанке торгуется по 25,38 за доллар

В среду, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,31/25,38 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8280/28,9020 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3830 гривни/рубль.

Читайте такжеНацбанк ослабил официальную гривню до 25,19 за доллар

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,3068 гривни/доллар, к этому часу заключено 134 сделки на сумму 56,93 миллиона долларов.