Нацбанк хочет уменьшить объем наличных денег в экономике

Национальный банк Украины планирует к 2020 году снизить показатель соотношения уровня наличности в экономике к ВВП почти в 2 раза, с 14,6% в 2015 году до 7,5%.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

«Среди большинства развитых стран Украина выделяется высоким показателем соотношения наличной массы к ВВП. В 2014 году этот показатель составлял 18,1%, по результатам 2015-го он немного уменьшился - до 14,6%, однако объем наличных денег в обороте остался без изменений. Наша задача - уменьшить объем наличности в экономике. Примером для Украины в этом контексте является Польша, которая имеет показатель соотношения наличной массы к ВВП 7,5%. По предварительным прогнозам НБУ, аналогичного показателя планируется достичь к 2020 году», - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Владислава Рашкована.

Он напомнил, что успешное внедрение проекта cashless-экономики является одной из ключевых задач для Национального банка.

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Как сообщал УНИАН, в наличном обращении в Украине по состоянию на 1 апреля текущего года находятся банкноты и монеты на общую сумму 287,8 млрд грн.