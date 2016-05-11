Розенко рассказал о первых результатах проверки соцвыплат: "мертвых душ" не нашли

Министерство финансов Украины во время верификации не выявило значительного количества нарушений в системе социальных выплат в виде начисления пенсии умершим гражданам или двойных выплат, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьер-министра Павла Розенко.

«У нас есть уже первые результаты проверки, проведенной Минфином. После анализа 13 млн пенсионных дел двойных выплат обнаружено - ноль, «мертвых душ» (выплат пенсий умершим) обнаружено «аж» около 80 случаев», - цитирует Розенко пресс-служба.

Вице-премьер добавил, что информация по 80 «мертвым душам» не подтвердилась. «Как оказалось после проверки таких случаев, там не происходили выплаты», - отметил он.

В сообщении указывается, что Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом самостоятельно проводили верификацию социальных выплат в течение полутора лет. «И теперь, после официальных выводов Минфина очень хочется посмотреть в глаза тем «экспертам» и «аналитикам», которые последние полгода поливали нашу команду грязью и рассказывали сказки о 15-30 миллиардах пенсионных средств, которые якобы выплачиваются в Украине «двойникам» и «мертвым душам», - сказал Розенко.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости нашей страны комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи. Благодаря верификации Минфин рассчитывает сэкономить для бюджета порядка 5 млрд грн.

Кабинет министров Украины 3 марта принял постановление, предусматривающее создание единой информационно-аналитической системы электронных данных граждан Украины, основой которой станут реестры Национального банка, Пенсионного фонда, фондов обязательного социального страхования, предприятий, учреждений, банков и финансовых организаций независимо от формы собственности. Сбор данных осуществляет Минфин.