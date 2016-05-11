"Ощадбанк" и Арбитражный суд сформировали трибунал по делу банка против России

Государственный "Ощадбанк" получил сообщение Постоянной палаты Арбитражного суда о том, что арбитражный трибунал по делу банка против Российской Федерации сформирован.

Согласно сообщению пресс-службы банка, арбитрами выступают судья Чарльз Н. Брауэр, назначенный "Ощадбанком", Уго Перескано Диаз, назначенный специальным определенным Арбитражным судом компетентным органом из-за отсутствия со стороны Российской Федерации действий по назначению судьи в установленные сроки, и Дэвид А.Р. Уильямс (королевский советник), назначенный с согласия двух соарбитров.

"Это следующий очень важный этап. "Ощадбанк" намерен активно и незамедлительно поддерживать свои требования, чтобы добиться справедливости и правосудия за незаконное уничтожение своих инвестиций в Крыму, а также информировать о ходе дела в течение его рассмотрения. Банк будет использовать все способы защиты, доступные ему в соответствии с национальным и международным правом", – цитируются в сообщении слова председателя правления банка Андрея Пышного.

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Как сообщал УНИАН, предварительная сумма имущественных претензий государственного "Ощадбанка" к Российской Федерации в связи с оккупацией Автономной Республики Крым составляет 670 миллионов долларов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства 8 июля призвал и другие украинские госкомпании последовать примеру "Ощадбанка", чтобы привлечь Россию к ответственности и потребовать возмещения убытков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, "начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге". Президент объяснил, что иски касаются множества вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью конкретных лиц.