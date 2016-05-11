Украина может получить $1,7 миллиарда от МВФ уже в июне – эксперт

Успешное завершение миссии Международного валютного фонда, которая работает в Киеве с 10 по 18 мая, позволит нашей стране получить очередной транш кредита на 1,7 млрд долл. в июне, а следом - 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США и около 600 млн долл. от Европейского Союза.

Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции в Киеве.

«18 числа миссия уезжает из Украины, добавляем две недели – до первых чисел июня они будут работать в Вашингтоне с бюджетными данными… Первый транш в 1,7 млрд, я бы прогнозировал, мы можем получить в середине-конце июня. Это достаточно реально», - сказал Устенко.

Также он отметил, что следом за траншем МВФ можно незамедлительно привлечь еще 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США и около 600 млн долл. от Европейского Союза.

«Эти 3,25 млрд долл., если они поступают в Украину, пополнят наши резервы и позволят Национальному банку отказаться от жесткого валютного регулирования, что может сыграть позитивную роль с точки зрения прихода валюты в страну и может означать то, что уйдет девальвационное давление», - добавил эксперт.

При этом Устенко отметил, что возможно и укрепление гривни, при серьезных сдвигах в направлении структурных реформ по программе с МВФ, включая дерегуляцию бизнеса, реформу юридической системы – судов, прокуратуры и исполнительной службы, а также борьбу с коррупцией.

Эксперт полагает, что миссия МВФ наверняка одобрит шаг правительства по повышению тарифов на газ и у Фонда не будет вопросов по монетарной части, в то время как по блоку структурных реформ могут возникнуть серьезные претензии. По его словам, в коррупционных схемах в Украине задействовано свыше 1% населения, что составляет всего 450 тыс. человек, но этот 1% фактически «доит» украинскую экономику и остальные 99%, или 44,5 миллионов населения.

«По нашим прикидкам, в Международном фонде Блейзера, в украинской экономике вымывалось в прошлом году через коррупционные каналы порядка 20 млрд долларов. 20 млрд долларов – это фактически четвертая часть нашего долга. Если удастся снизить уровень коррупции, то через пять лет фактически и долга не будет, здесь есть потенциал», - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ и проведение предусмотренных программой реформ необходимо, прежде всего, для украинцев, и при неэффективном использовании очередного транша фонда следующих траншей не будет ни в этом году, ни в последующие годы. «Это будут последние 1,75 млрд долл., которые Украина и украинские власти получат от западного кредитного сообщества. Ситуация тогда будет развиваться политически крайне плохо», - сказал он.

В то же время Устенко допустил, что Украина, теоретически, может отказаться от сотрудничества с Фондом. Но в таком случае потребуются серьезные изменения: резкое сокращение госрасходов для достижения профицита бюджета, окончательное искоренение коррупции, серьезная девальвация гривни – в пределах 10 единиц. Эти шаги чреваты новым кризисом и могут расшатать общество, провоцируя рост безработицы, обострение криминогенной обстановки и миграцию населения из страны.

Эксперт напомнил, что объем долга Украины составляет около 100% ВВП, а стоимость его обслуживания - порядка 5% ВВП. В этой связи Украине, чтобы выбраться из долгов, необходимо обеспечить рост экономики не на 1,5-2%, как это прогнозирует правительство, а на 7% и выше, для чего критически важно проведение предусмотренных программой МВФ реформ.

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Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда работает в Киеве с 10 по 18 мая для обсуждения и завершения второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте 2015 года. В рамках этой программы общим объемом 17,5 млрд долл. Украина получила два транша кредита - 5 млрд долл. 13 марта и 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов. Вместе с тем, он не исключал, что в дальнейшем Украина перейдет на более высокий уровень отношений с Фондом, когда стороны будут вести диалог и отстаивать свои позиции по наиболее чувствительным аспектам развития экономики.

Накануне приезда миссии МВФ сохранил прогноз развития экономики Украины на уровне 1,5% по итогам 2016 года при инфляции 15,1%.