Украина присоединилась к программе ЕС для малого и среднего бизнеса с объемом финансирования €2,3 миллиарда

Украина присоединилась к европейской программе поддержки малого и среднего бизнеса GOSME с объемом финансирования 2,3 млрд евро.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующее соглашение в Брюсселе подписали генеральный директор Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности, малого и среднего бизнеса Лори Эванс и представитель Украины в ЕС Николай Точицкий.

В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в программе COSME – это значительный практический шаг в экономической интеграции Украины с ЕС, а также усилении роли малого и среднего бизнеса, как двигателя украинской экономики.

«Программа COSME поддерживает проекты различной тематики, включая поддержку выхода на внешние рынки, улучшение условий для развития конкуренции, формирование культуры ведения бизнеса, снижение административного давления и защиту прав интеллектуальной собственности», - пояснили в Минэкономразвития и призвали украинских предпринимателей воспользоваться возможностями программы.

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Справка УНИАН. Украина стала восьмой страной за пределами ЕС, которые присоединились к программе COSME. Ранее в программу вошли Черногория, Македония, Молдова, Турция, Албания, Сербия и Армения.