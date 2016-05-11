Григоришин проиграл Новинскому и Лукьяненко в Лондонском арбитраже и должен выплатить более $300 миллионов

Как сообщает "Зеркало недели", 9 мая Лондонский коммерческий международный арбитраж (LCIA) вынес вердикт по иску акционеров машиностроительного гиганта - Сумское НПО им.Фрунзе - Вадима Новинского (владелец СМАРТ Холдинга) и Владимира Лукьяненко (младшего, акционера НПО) к мажоритарному акционеру предприятия – российскому бизнесмену, владельцу группы "Энергетический стандарт" Константину Григоришину.

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"Объектом разбирательств является спор об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (Сумское НПО им.Фрунзе)", - пишет издание.

Согласно решению суда, Григоришин нарушил акционерное соглашение и теперь обязан выплатить истцам более $300 миллионов – такую сумму требовали Новинский и Лукьяненко. В случае, если ответчик не выполнит решение суда, его активы, входящие в условную группу "Энергетический стандарт", будут проданы на аукционе через процедуру ликвидации (конкурсное управление), чтобы рассчитаться с истцами.

Стороны скреплены обязательством не комментировать детали судебного процесса, однако Новинский подтвердил ЗН, что решение суда было принято не в пользу Григоришина: "Я могу подтвердить существование упомянутого вами решения лондонского арбитража, но разглашать его подробности я не вправе, поскольку это стало бы нарушением пункта о конфиденциальности".

По некоторым данным, Григоришин по этому решению суда обязан рассчитаться только деньгами, а не активами.

Григоришин в настоящее время владеет 83,7% Сумского НПО им. Фрунзе. Другими акционерами являются братья Суркис. Лукьяненко-старший после отстранения Григоришиным от управления заводом передал свои акции сыну, а тот, в свою очередь, продал 25% своего пакета Новинскому.

По данным журнала Forbes, НПО с 2008 по 2013 годы продало продукции на общую сумму 1,46 млрд евро, сумма выручки составляла 200-300 млн евро в год. По результатам 2015 года завод произвел продукции всего на 1,88 млн гривен. В начале 2016 года МВД и фискальная служба провели обыски в офисе предприятия в Сумах и возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и незаконном выводе средств на рубеж.

Напомним, что в апреле стало известно о прошении Григоришина, имеющего гражданство РФ и Кипра, о получении украинского гражданства. Ранее Григоришин переоформил свою собственность в Сумском НПО с оффшорной компании Стремвол Холдингз ЛТД (Кипр) на принадлежащие ему компании по управлению активами (Сварог Эссетс Менеджмент).

Еще один иск на такую же сумму - $300 миллионов - в 2013 году был подан в Службу судейского арбитража и медиации США бывшим партнером экс-премьера Украины Павла Лазаренко Петром Кириченко. Иск предъевлен не к компаниям Григоришина, а к нему лично.