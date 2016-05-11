Кабмин предлагает внедрить накопительную пенсионную систему с июля 2017 года

Соответствующий законопроект №4608 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий» направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Как указывается в пояснительной записке, с 1 июля 2017 года вводится уплата страховых взносов во второй уровень пенсионной системы застрахованными лицами, которые к этой дате не достигли пенсионного возраста. Размер страхового взноса в первый год составит 2% и ежегодно будет увеличиваться на один процент до достижения в 2020 году 5%.

Также, согласно документу, с 1 июля 2017 года вводится накопительная система пенсионного страхования по профессиональным пенсионным программам для лиц моложе 35 лет, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет. Уплату взносов в пользу таких работников будут осуществлять работодатели, начиная с 1 июля 2018 года. Такие же условия устанавливаются для государственных служащих. В то же время, отмечается, что лицам, которые не станут участниками этой системы и работают на должностях, дающих право на назначение пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, такая пенсия будет назначаться на условиях, определенных законодательством.

В рамках реализации законопроекта предусматривается усовершенствовать солидарную систему путем освобождения ее от несвойственных выплат, в частности, связанных с финансированием пенсий, назначенных на льготных условиях и за выслугу лет. Также предлагается законодательно урегулировать вопрос выплаты пенсий за границу и пенсий по инвалидности из-за несчастного случая на производстве.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Павел Розенко в начале мая заявил, что действующая в Украине система пенсионного обеспечения не может удовлетворить в полном объеме потребности пенсионеров. Одной из приоритетных задач действующего правительства Розенко назвал пенсионную реформу, которая предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения: солидарного уровня, накопительного и негосударственного пенсионного страхования. Для внедрения такой системы Кабинет министров еще в мае 2015 года подал в парламент соответствующий законопроект, предусматривающий введение второго, накопительного, уровня пенсионной системы с 1 января 2017 года, но он так и не был рассмотрен.

Вице-президент инвестиционной компании «Кинто» Виталий Мельничук отмечал, что внедрение второго, обязательного накопительного, уровня пенсионного обеспечения поможет Украине сформировать внутренние ресурсы для развития экономики.

По его словам, такие страны, как Польша и Австралия, начали пенсионные реформы в то же время, что и мы, и уже сегодня имеют реальные успехи в пенсионном обеспечении и развитии своих экономик. Эксперт подчеркнул, что в Украине третий, добровольный накопительный, уровень пенсионной системы существует с 2004 года, когда был принят закон о пенсионном обеспечении, в то время как второй, обязательный накопительный, уровень пенсионной системы не запущен до сих пор.