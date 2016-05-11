ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году на 2%

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз для экономики Украины на 2016 год, согласно которому рост ВВП страны по итогам года составит 2%.

Как говорится в переданном УНИАН майском докладе ЕБРР об экономических перспективах региона, в 2017 году экономика Украины также вырастет на 2% при условии постепенной реализации структурных реформ.

ЕБРР напомнил, что возобновление роста экономики Украины ожидается после ее падения, по оценкам банка, на 9,9% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.

В то же время, ЕБРР отметил, что геополитические риски в связи с ситуацией на востоке Украины остаются крайне высокими.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Данные по динамике ВВП Украины в первом квартале пока не обнародованы, однако, по оценкам экспертов, рост реального ВВП в первом квартале составил около 1% в измерении год к году. Эти оценки основаны на статистике промпроизводства за март, согласно которой в Украине второй месяц подряд зафиксирован рост промпроизводства, однако в марте этот рост замедлился до 4,8% с 7,6%, зафиксированных месяцем ранее.