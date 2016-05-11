Гривня закрыла межбанк на уровне 25,37 за доллар

В среду, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,31/25,37 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9190/28,9820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3850 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3257 грн/долл., к этому часу заключено 538 сделок на сумму 332,07 млн долл.