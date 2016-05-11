Президент ЕБРР переизбран на второй срок

Действующий президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти переизбран на пост на второй срок.

Об этом сообщил на своей странице в соцсетии Facebook экс-заместитель министра финансов Артем Шевалев, который до Минфина занимал пост директора-альтерната от Швейцарии, Украины, Сербии, Черногории, Лихтенштейна, Молдовы, Туркменистана в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

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«Сэр Сума Чакрабарти был переизбран на второй срок на посту президента Европейского банка реконструкции и развития! Поздравления! С нетерпением ждем расширения роли ЕБРР в Украине и всем регионе!», - написал Шевалев.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком отбыла в Лондон для участия в 25-м ежегодном собрании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития. В состав делегации входят глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, представители украинского дипломатического корпуса, министерств экономического блока и государственных банков.

В этом году собрание совета управляющих ЕБРР проходит 11-12 мая. Во время пребывания в Лондоне представители Украины встретятся с делегациями США, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Европейского Союза, Европейского инвестиционного банка и с главным экономистом ЕБРР.

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ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 11 млрд евро в рамках 363 проектов в стране.