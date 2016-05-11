Экономисты подсчитали потери России от санкций ЕС

Ученые из Берлина подсчитали масштаб ущерба для экономического роста России, который наносят западные санкции. Об этом идет речь в совместной статье научного сотрудника Немецкого института экономических исследований DIW Berlin Константина Холодилина и постдока Свободного университета Берлина Алексея Нецунаева, пишет "РБК".

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Ученые впервые подсчитали эконометрическими методами влияние санкций на российский экономический рост. Согласно исследованию, верхний предел ущерба для роста оценивается в 11%. Российская экономика в среднем потеряла 2 п.п. поквартального роста ВВП из-за санкций Запада.

"Если перевести это в потери экономического роста за два года санкционной войны, эффект будет очень заметным", - сказано в статье.

"Фактический рост ВВП со второго квартала 2014 года, когда были введены первые санкции, по третий квартал 2015 года (последний доступный во временном ряду исследователей) составил минус 4,1%, тогда как контрфактический (как если бы санкций не было) - плюс 6,9%", - сказал Холодилин.

Разницу в 11% можно рассматривать как "верхний предел ущерба, связанного с санкциями", пояснил он.

Исследователи также добавили, что выделить влияние санкций проблематично, потому что данных мало, временный ряд слишком короткий, а введение санкций практически совпало с началом падения цен на нефть.

Отмечается, что авторы исследования использовали для анализа метод структурной векторной авторегрессии. Его в 1980 году впервые предложил американский макроэконометрист Кристофер Симс, получивший в 2011 году Нобелевскую премию.

Для периода с марта 2014 года до декабря 2015-го авторы рассчитывают индекс интенсивности санкций (до конца февраля 2014 года он равен нулю). Значение индекса в каждый момент времени определяется тем, какое количество санкций было введено западными странами, и весами этих санкций. Последние, в свою очередь, определяются типом вводимых ограничений и долями стран в торговом обороте РФ. Для анализа были использованы данные Росстата, Eurostat, Datastream и Банка международных расчетов о росте ВВП России и еврозоны, ценах на нефть и реальных эффективных обменных курсах.

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В работе указано, что для экономики еврозоны влияние антироссийских санкций оказалось пренебрежимо мало. Средние темпы экономического роста в еврозоне снизились незначительно. Одним из объяснений экономисты называют тот факт, что отрицательный баланс торговли еврозоны с Россией в 2014 году сократился на $3,6 млрд, что дало небольшой прирост ВВП валютного блока.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Решение было утверждено в письменной форме.

Лидеры ряда стран ЕС, а также США, настаивают, что санкции должны действовать до выполнения РФ Минских договоренностей.