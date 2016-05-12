В МВФ подсчитали ежегодный объем взяток, которые получают чиновники

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном проблеме борьбы с коррупцией.

«Однако это не окончательный показатель, поскольку прямой подкуп - это лишь один из аспектов коррупции», - отмечается в докладе.

В Фонде отмечают, что есть ряд методов, которые позволяют бороться с явлением взяточничества. В их числе - проведение структурных реформ, снижение регуляторного давления на бизнес, упрощение бизнес-климата и введение максимальной прозрачности проводимых государством процедур.

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«Эффективным является формирование нормативной базы и создание действенных органов власти, которыми руководят независимые от кого-либо специалисты», - отмечает МВФ.

При этом в докладе подчеркивается, что рекомендации по преодолению коррупции выдаются всем странам, где явление взяточничества вызывает опасения, включая Украину.

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Напомним, в феврале директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отмечала, что уровень коррупции в Украине является угрозой для проведения реформ и может быть основанием для приостановки сотрудничества с нашей страной. Позднее, по мере формирования новой коалиции в парламенте и нового состава правительства, Фонд выразил надежду, что власти вернутся к реформам и покажут реальные результаты преодоления коррупции.