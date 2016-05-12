Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2532.5663 (11 мая – 2519.6137)

100 EUR – 2889.4049 (11 мая – 2866.0606)

10 RUR – 3.8232 (11 мая – 3.7987)

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,31/25,37 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9190/28,9820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3850 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3257 грн/долл., к этому часу заключено 538 сделок на сумму 332,07 млн долл.