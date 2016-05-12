Норвегия впервые "распечатает" свой крупнейший в мире нефтяной фонд

Норвегия впервые использует средства государственного пенсионного фонда (так называемого Нефтяного фонда) для борьбы с рецессией.

Как передает агентство Bloomberg, в 2016 году на поддержку экономики страны будет потрачено 205,6 миллиарда норвежских крон (25 миллиардов долларов) из доходов, получаемых от продажи нефти.

«Главным приоритетом правительства в сложившейся ситуации является поддержка роста и занятости в секторах, вовлеченных в международную конкуренцию», — заявила министр финансов Норвегии Сив Йенсен. «В этой связи налоговая реформа со снижением налогов и увеличением расходов на образование и инфраструктуру является приоритетным направлением», — подчеркнула она.

Согласно официальному прогнозу, ВВП Норвегии вырастет на один процент в текущем и на 1,7 процента в следующем году. По оценкам правительства страны, средняя стоимость нефти составит 346 крон за баррель (42,21 доллара) в 2016 году и 396 крон (48,31 доллара) в 2017-м, передает Lenta.ru.

Экономика Норвегии, четверть ВВП которой приходится на нефтегазовую отрасль, страдает из-за низких цен на нефть. В прошлом году из-за падения котировок доходы Норвегии от экспорта углеводородов упали на 27 процентов по сравнению с 2014 годом, с 62 до 45 миллиардов долларов.

Норвежский государственный пенсионный фонд в первом квартале 2016 года получил убыток из-за падения акций на рынках.

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Государственный пенсионный фонд Норвегии является самым большим фондом национального благосостояния в мире с активами объемом 870 миллиардов долларов. Ему принадлежат доли в девяти тысячах компаний по всему миру. Наибольшую долю в купленных фондом акциях составляют бумаги Nestle и Apple, в облигациях — государственные бумаги США, Германии и Японии.