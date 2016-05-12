Норвегия впервые "распечатает" свой крупнейший в мире нефтяной фонд
На поддержку экономики страны будет потрачено 25 миллиардов долларов из доходов, получаемых от продажи нефти.
Норвегия впервые использует средства государственного пенсионного фонда (так называемого Нефтяного фонда) для борьбы с рецессией.
Как передает агентство Bloomberg, в 2016 году на поддержку экономики страны будет потрачено 205,6 миллиарда норвежских крон (25 миллиардов долларов) из доходов, получаемых от продажи нефти.
«Главным приоритетом правительства в сложившейся ситуации является поддержка роста и занятости в секторах, вовлеченных в международную конкуренцию», — заявила министр финансов Норвегии Сив Йенсен. «В этой связи налоговая реформа со снижением налогов и увеличением расходов на образование и инфраструктуру является приоритетным направлением», — подчеркнула она.
Согласно официальному прогнозу, ВВП Норвегии вырастет на один процент в текущем и на 1,7 процента в следующем году. По оценкам правительства страны, средняя стоимость нефти составит 346 крон за баррель (42,21 доллара) в 2016 году и 396 крон (48,31 доллара) в 2017-м, передает Lenta.ru.
Экономика Норвегии, четверть ВВП которой приходится на нефтегазовую отрасль, страдает из-за низких цен на нефть. В прошлом году из-за падения котировок доходы Норвегии от экспорта углеводородов упали на 27 процентов по сравнению с 2014 годом, с 62 до 45 миллиардов долларов.
Норвежский государственный пенсионный фонд в первом квартале 2016 года получил убыток из-за падения акций на рынках.
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Государственный пенсионный фонд Норвегии является самым большим фондом национального благосостояния в мире с активами объемом 870 миллиардов долларов. Ему принадлежат доли в девяти тысячах компаний по всему миру. Наибольшую долю в купленных фондом акциях составляют бумаги Nestle и Apple, в облигациях — государственные бумаги США, Германии и Японии.