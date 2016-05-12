В Украине выросла денежная база

Объем денежной базы в Украине в апреле по сравнению с мартом вырос на 2,6% – до 335,891 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, с начала года объем денежной базы снизился на 0,03%.

Объем наличности вне банков вырос на 3,8% в апреле, а с начала года снизился на 2% – до 279,758 млрд грн.

Денежный агрегат М3 в марте вырос на 0,9%, а с начала года вырос на 2,3% - до 1,016 трлн грн.

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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,4% – до 327,224 млрд грн

Объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн.