Депутаты на текущей сессии будут голосовать за отмену налога с пенсий и повышение соцстандартов

Верховная Рада включила в повестку дня правительственный законопроект, а также четыре альтернативных депутатских законопроекта, предусматривающих отмену налогообложения высоких пенсий, которое действовало в Украине с марта 2014 года.

За соответствующее решение проголосовали 295 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Правительственный законопроект №4542 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения пенсий» предполагает отмену с 1 мая 2016 года налогообложения пенсий, в три раза превышающих минимальную зарплату, которое действует в Украине.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие уменьшит поступления в бюджет на 800 млн грн в 2016 году. В то же время, авторы законопроекта отмечают, что поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц выросли из-за снижения единого социального взноса в текущем году и могут компенсировать отсутствие поступлений от налогообложения пенсий. «Поступления налога на доходы физических лиц в сводный бюджет за I квартал 2016 года выросли по сравнению с I кварталом 2015 года на 45,3%, при учтенных в бюджете темпах роста 37,9%, что дало дополнительный ресурс в объеме 1,2 млрд грн», - указывается в пояснительной записке.

В четырех альтернативных депутатских проектах закона повторяются нормы правительственного законопроекта, однако есть и некоторые отличия. Так, один из депутатских законопроектов предлагает не только отменить налогообложение пенсий, но и возместить пенсионерам суммы уже уплаченного в течение 2016 года налога.

Читайте такжеКабмин предлагает внедрить накопительную пенсионную систему с июля 2017 года

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляла 4134 грн, а с 1 мая - 4350 грн. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта по отмене налогообложения пенсий, поданного Людмилой Денисовой и Ириной Ефремовой (обе – «Народный фронт»), в 2015 году налогом облагалось в среднем 416 тыс. пенсий ежемесячно. В государственный и местный бюджеты в виде налога за год направлено 1,1 млрд грн.

Также Верховная Рада включила в повестку дня правительственный законопроект об изменениях в Закон о Государственном бюджете, предусматривающий увеличение социальных стандартов с 1 декабря 2016 года на 10%, вместо запланированных ранее 6%.

За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №4543 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» (относительно социальных стандартов и объема субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий)», предполагается увеличить минимальную заработную плату с 1 декабря 2016 года до 1600 грн против 1550 грн, предусмотренных в бюджете ранее.

Прожиточный минимум вырастет для трудоспособных лиц до 1600 грн с 1450 грн, для лиц, утративших трудоспособность - до 1247 грн с 1130 грн.

В документе указывается, что из-за повышения минимальной заработной платы с 1 декабря 2016 года на 50 грн свыше установленного ранее прогнозного уровня, а также отмены налогообложения пенсий, поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц уменьшатся на 0,4 млрд грн.

Для обеспечения выплаты пенсий и пособий объем расходов государственного бюджета, направляемый Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, предлагается увеличить на 576,9 млн грн - до 145,5 млрд грн.

С целью оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги в условиях повышения цены на природный газ для населения предлагается общий объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно увеличить на 5,3 млрд грн - до 40,3 млрд грн.

В то же время, в связи с изменением цены на газ для потребителей, а также повышением социальных стандартов и отменой налогообложения пенсий, доходы общего фонда государственного бюджета увеличатся на 6,7 млрд грн.

За счет повышения цены на природный газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии увеличатся поступления за счет налога на прибыль предприятий - на 1,2 млрд грн, налога на добавленную стоимость - на 2,1 млрд грн, ренты за пользование недрами для добычи природного газа - на 3,8 млрд грн.

Читайте такжеКабмин определился, как профинансировать запланированное повышение соцстандартов

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 27 апреля 2016 года принял решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в бюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено увеличение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10%, вместо 6%, как планировалось ранее. При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство в текущем году может повысить социальные стандарты свыше предложенных 10%.