В украинских банках растет объем депозитов

Объем депозитов в украинских банках в апреле, по оперативным данным, в национальной валюте вырос на 2% - до 387,956 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте – вырос на 1,7%, до 13,820 млрд долл.

Как сообщается на сайте НБУ, остатки по гривневым кредитам в апреле снизились на 0,7% - до 427,118 млрд грн, по валютным - выросли на 0,1% - до 22,306 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в марте, по оперативным данным, в национальной валюте снизился на 1,2% - до 380,513 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте – вырос на 1,8%, до 13,562 млрд долл.

В 2015 году объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютных - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.