Нацкомфинуслуг в этом году аннулировала лицензии 10 страховых компаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с начала текущего года аннулировала лицензии на осуществление страховой деятельности 10 страховым компаниям, сообщается на сайте комиссии.

В частности, 24 марта комиссия аннулировала лицензии компаний "Планета" и "Арго", 12 апреля - "Контакт страхования", "Цитадель", "Содружество","Велика страхова компанія", "Автоэксимстрах", "Дельта", "Дельта Жизнь" и 14 апреля - компании "Дельта Ре".

Регулятор также в этом году исключил из государственного реестра финансовых организаций информацию о страховых компаниях "Зенит", "Лемма-Вите", "Гарантия", "Украинский страховой дом", "Унилайф", "Гута-Украина", "Екатеринославская страховая компания", "Планета", "Арго".

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Как сообщал УНИАН, количество страховых компаний, работающих на рынке Украины, в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 5%, или на 21 компанию, до 361 компании. Украинские страховщики, по предварительным данным, в 2015 году собрали 30,3 млрд грн валовых страховых премий, что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Страховые выплаты в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 60% - до 8 млрд грн, общие активы страховщиков в течение года уменьшились на 13,6%, или на 9,5 млрд грн, - до 60,7 млрд грн, объем страховых резервов вырос на 2,6 млрд грн, или на 16,6%, - до 18,46 млрд грн.