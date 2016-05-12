НБУ совместно с центробанком Польши проведет международную конференцию

Национальный банк Украины совместно с Национальным банком Польши проведет Первую ежегодную исследовательскую конференцию «Трансформация деятельности центральных банков» с привлечением представителей ведущих центральных банков мира и признанных международных академических учреждений.

Как сообщил в интервью УНИАН заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, мероприятие состоится 19-20 мая в Киеве, и проведение подобной конференции является беспрецедентным событием для Украины.

«На конференции состоится профессиональная дискуссия об актуальных проблемах и будущем центральных банков. Мы встраиваем Нацбанк в сообщество центробанков мира и ломаем стереотип о том, что Украина – отстающая страна», - сказал Сологуб.

По его словам, на конференции будет более 200 участников, в том числе представители центральных банков, международных финансовых организаций, украинского и мирового академического сообщества и экспертной среды, из более чем 15 стран мира.

В их числе глава центробанка Польши Марек Белька, главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, вице-президент международной инвестиционной компании Black Rock Филипп Хильдебранд, замглавы Банка Швеции Пер Янссон. Откроет мероприятие глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Ключевыми вопросами конференции будут институциональная трансформация центральных банков, взаимосвязь монетарной политики и финансовой стабильности, современные технологии и их влияние на деятельность центральных банков, управление потоками капитала в условиях растущей финансовой глобализации.

«В последние годы центральный банкинг претерпел существенные изменения и будет меняться и дальше. В сфере монетарной политики центральные банки ведущих стран если не ввели, то уже начали серьезно размышлять над введением инновационных инструментов для борьбы с дефляционным давлением - отрицательных процентных ставок, «денег с вертолета», программ количественного смягчения, валютных интервенций или «потолков» на обменный курс», - добавил Сологуб.

Также он сообщил, что онлайн-трансляция конференции будет доступна для всех желающих через веб-сайт НБУ, а информация о мероприятии, программе и перечень участников уже доступны на сайте регулятора.