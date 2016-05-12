Налоговый комитет будет рекомендовать Раде освободить пенсии от налогообложения

Об этом журналистам сообщила председатель комитета, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Нина Южанина.

«На внеочередном заседании комитета мы рассмотрели ряд законопроектов об отмене налогообложения пенсий. Из всех законопроектов мы приняли решение рекомендовать парламенту принять за основу по сокращенной процедуре законопроект 4542-4 народного депутата Юрия Шухевича. Этот законопроект выбран потому, что он освобождает от налогообложения еще и пенсии работающих пенсионеров», - сообщила Нина Южанина.

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Нина Южанина обратила внимание, что законопроект 4542-4 не имеет заключения Кабинета министров. «Если освободить от налогообложения пенсии работающих пенсионеров, это уменьшит поступления в бюджет примерно на 1,2 млрд гривен. Готово ли к этому правительство, неизвестно. Поэтому, не исключено, что ко второму чтению эта норма может быть снята и останется только норма об отмене налогообложения пенсий неработающих пенсионеров», – сказала председатель комитета.