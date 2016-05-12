Директор Европейского Департамента МВФ: правительство Яценюка очень хорошо управляло ситуацией

Об этом в интервью «Укринформ» сказал Директор Европейского Департамента МВФ Пол Томсен.

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По его словам, правительство Яценюка предприняло решительные шаги для того, чтобы решить проблемы, «которые в течение многих лет считались определенными табу в политике страны и сдерживали ее развитие»: «Правительство стремительно перешло к гибкому обменному курсу, заставив экономику приспосабливаться к шокам, и откорректировал тарифы в энергетике таким образом, чтобы они наилучшим образом соответствовали реальной стоимости энергоносителей».

В то же время Кабинет Яценюка, как отметил Директор Европейского Департамента МВФ, «совершил впечатляющие по масштабу корректировки налогово-бюджетного сектора с целью снижения дефицита бюджета и основал успешный процесс реструктуризации долгов с тем, чтобы снизить уровень государственного долга до более стабильных показателей».

«Хотя такая политика не смогла предотвратить глубокую рецессию и сокращение реальных доходов, которые, в основном, были неотвратимыми с учетом масштаба шоков, в конце концов, это остановило экономический упадок и позволило постепенно изменить направление движения. Как результат, экономика вновь демонстрирует признаки роста, хотя и скромные, а инфляция резко сократилась до менее 10%», - сказал Пол Томсен.

В то же время он отметил, что в некоторых направлениях реформ прогресс был более медленным, чем ожидалось - в частности относительно борьбы с коррупцией, улучшения налогового и таможенного администрирования, продвижения в реформировании госпредприятий.