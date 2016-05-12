Выход Великобритании из ЕС будет стоить Германии 45 миллиардов евро - СМИ

В случае выхода Британии из ЕС (Brexit) экономические потери Германии к концу 2017 года достигнут 45 миллиардов евро, сообщает Европейская правда со ссылкой на исследование DZ Bank.

По подсчетам банка, выход Британии из ЕС в первую очередь ударит по экспорту Германии.

"Слишком много поставлено на карту для экономики Германии, поскольку Великобритания является одним из ее важнейших торговых партнеров," – цитирует издание экономист банка Монику Бовен.

"Если британцы проголосуют за выход из ЕС, то немецкая экономика начнет ощущать последствия во второй половине этого года", – отметила Бовен.

В исследовании указывается, что в случае выхода Британии из ЕС, темпы экономического роста в Германии снизятся до 1,4% вместо прогнозируемых ранее 1,8% ВВП, и до 0,5% в 2017 году против 1,7%, которые прогнозируются при условии сохранения целостности ЕС.

В то же время правительство Германии ожидает, что экономика вырастет на 1,7% в этом году и 1,5% в следующем году. В немецком правительстве при прогнозировании темпов экономического роста в ближайшее время не закладывается возможность Brexit.

"Учитывая, что годовой объем производства в Германии составляет не менее 3 триллионов евро, по оценкам DZ Bank, то в случае выхода Британии из ЕС, мы ожидаем, что до конца 2017 года производительность немецкой экономики снизится на 45 миллиардов евро", – говорится в исследовании.

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Стоит отметить, что в прошлом году немецкий экспорт в Великобританию увеличился на 13% и достиг почти 90 миллиардов евро. Этот показатель является наибольшим за историю двусторонней торговли стран.

Больше в прошлом году Германия экспортировала лишь в США и Францию.