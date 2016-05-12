Украинцы в апреле продали валюты на $344 миллиона больше, чем купили
В апреле банки продали наличную валюту на 40,7 миллиона долларов, выкупили – на 384,5 миллиона долларов.
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в апреле 2016 года составила 343,8 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно приведенным данным, объем чистой продажи по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2016 года, вырос на 84,9 миллиона долларов, или на 28,33%.
В апреле банки продали наличную валюту на 40,7 миллиона долларов, выкупили – на 384,5 миллиона долларов.
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Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в марте 2016 года составила 259,8 миллиона долларов.