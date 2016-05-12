Аналитики Da Vinci допускают рост курса до 28 гривен за доллар до конца года
Аналитики Da Vinci AG Analytic Group заявляют, что если очередной транш финансовой помощи от МВФ будет отложен до осени, девальвация продолжится, и гривна к концу года достигнет отметки 28 за доллар США.
Об этом говорится в отчете Ukrainian Economic Trends Forecast за второй квартал 2016 года, который есть в распоряжении УНИАН.
"В первый квартал 2016 года несмотря на небольшую волатильность, сохранялась тенденция девальвации национальной валюты. Если в первые дни года курс составлял 23,78 грн за доллар США, то на конец периода он достиг показателя 26,21 грн. за доллар США. При этом в марте месяце курс достиг максимального показателя в годовом исчислении, превысив 27 грн.за доллар", - говорится в отчете.
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Как отмечают аналитики, существенным фактором девальвации является задержка предоставления финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда.
"Как и прогнозировалось в Ukrainian Economic Trends Forecast 1Q2016, задержка предоставления третьего транша станет триггером ухудшения ситуации на валютном рынке. Однако, поскольку внешние выплаты по долговым обязательствам в текущем году не являются значительными, влияние данного фактора на курсовую ситуация стало умеренным. В то же время существует вероятность того, что очередной транш финансовой помощи может быть отложен до осени. В таком случае девальвация продолжится, а гривна к концу года достигнет отметки 28 за доллар США", - отметили аналитики.
По их мнению, наиболее значимым фактором в вопросе курсовой стабильности являются низкие темпы восстановления позиций украинских экспортеров на внешних рынках, что обусловливает негативное влияние на валютную выручку экспортеров, а значит на поступление валюты в резервы.