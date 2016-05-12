Аналитики Da Vinci допускают рост курса до 28 гривен за доллар до конца года

Об этом говорится в отчете Ukrainian Economic Trends Forecast за второй квартал 2016 года, который есть в распоряжении УНИАН.

"В первый квартал 2016 года несмотря на небольшую волатильность, сохранялась тенденция девальвации национальной валюты. Если в первые дни года курс составлял 23,78 грн за доллар США, то на конец периода он достиг показателя 26,21 грн. за доллар США. При этом в марте месяце курс достиг максимального показателя в годовом исчислении, превысив 27 грн.за доллар", - говорится в отчете.

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Как отмечают аналитики, существенным фактором девальвации является задержка предоставления финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда.

"Как и прогнозировалось в Ukrainian Economic Trends Forecast 1Q2016, задержка предоставления третьего транша станет триггером ухудшения ситуации на валютном рынке. Однако, поскольку внешние выплаты по долговым обязательствам в текущем году не являются значительными, влияние данного фактора на курсовую ситуация стало умеренным. В то же время существует вероятность того, что очередной транш финансовой помощи может быть отложен до осени. В таком случае девальвация продолжится, а гривна к концу года достигнет отметки 28 за доллар США", - отметили аналитики.

По их мнению, наиболее значимым фактором в вопросе курсовой стабильности являются низкие темпы восстановления позиций украинских экспортеров на внешних рынках, что обусловливает негативное влияние на валютную выручку экспортеров, а значит на поступление валюты в резервы.