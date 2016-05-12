Продолжение сотрудничества с МВФ позволяет Украине получить $5 миллиардов от внешних кредиторов – министр финансов

Продолжение сотрудничества Украины с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, миссия которого в данный момент работает в Киеве, откроет для нашей страны возможность получить дополнительно порядка 5 миллиардов долларов от других внешних кредиторов.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

"Сотрудничество с МВФ дает возможность получить поддержку от других наших международных партнеров, которая составит порядка 5 миллиардов долларов. Это очень важно. Причем это очень важный сигнал для международного сообщества и для инвесторов", - сказал Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работает в Киеве с 10 по 18 мая для обсуждения и завершения второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте 2015 года. В рамках этой программы общим объемом 17,5 миллиарда долларов. Украина уже получила два транша кредита: 5 миллиардов долларов 13 марта и 1,7 миллиарда долларов 4 августа 2015 года.

По оценкам НБУ, объем невыбранных средств по программе с МВФ составляет 11 миллиардов долларов, по связанным с этой программой кредитам ЕС – 1,2 миллиарда евро, США – 1 миллиард долларов. Кроме того, выполнение программы с МВФ позволит Украине рассчитывать на финансовую помощь от правительств стран "Большой семерки" и крупных банков – Всемирного Банка, ЕБРР и ЕИБ.

Ранее в Минфине отмечали, что до конца текущего года Украина рассчитывает получить из всех источников финансирования порядка 10 миллиардов долларов кредитных средств.