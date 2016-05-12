Инфляция в Украине ожидается в пределах 17-18% - Da Vinci

Об этом говорится в отчете Ukrainian Economic Trends Forecast за второй квартал 2016 года, который есть в распоряжении УНИАН.

Данный прогноз обусловлен повышением тарифов на коммунальные услуги (газ, отопление, электроэнергия), а также эффектом базы сравнения. Данный прогноз откорректирован в соответствии с прогнозным курсом в рамках оптимистического сценария – 28 грн/долл. к концу года, отмечают аналитики.

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"Вновь стоит отметить, что Нацбанк на этот год утвердил инфляционный прогноз на уровне 12%, и не менял его. Таким образом, регулятор в очередной раз делает ставку на чрезмерно оптимистический прогнозный сценарий (12%), который маловероятен особенно в контексте повышения коммунальных тарифов. Так, рост цен по категории «природный газ» в апреле составит 48,4%, что станет наибольшим вкладом в месячную инфляцию", - говорится в отчете.